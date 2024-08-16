Kamyon kasasından 19 kaçak göçmen çıktı

İstanbul Arnavutköy'de, kamyonun kasasında 19 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Kamyon kasasından 19 kaçak göçmen çıktı

'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta, üzerinde "evden eve nakliyat" yazan park halindeki kamyondan gelen seslerden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, açtıkları kamyonun kasasında düzensiz göçmenlerle karşılaştı.

15'i Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu düzensiz  ile kamyonun sürücüsü S.D, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan S.D'nin, düzensiz göçmenleri Bulgaristan'a götürmeyi planladığı ve Arnavutköy'de mola verdikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu arada, polis ekiplerince kamyonun kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyon sürücüsü ve düzensiz göçmenlerin, kamyondan indirilerek polis aracına bindirilmesi yer alıyor.

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