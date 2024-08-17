Kamyon kasasından 67 kaçak göçmen çıktı

Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı.  Kamyon sürücüsü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Kamyon kasasından 67 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 03 FC 316 plakalı kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında 67 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi, sürücü F.S.G. gözaltına alındı.

Kamyon kasasından 67 kaçak göçmen çıktı - 1

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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