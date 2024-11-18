Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

Seyit T. idaresindeki , Samsun-Ankara kara yolu Scania kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen biri karavan 4 araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü ile araçlardan birinde bulunan Emre S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun istikametinde ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

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