Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Seyit T. idaresindeki kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Scania kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen biri karavan 4 araca çarptı.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada kamyon sürücüsü ile araçlardan birinde bulunan Emre S. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Samsun istikametinde ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.