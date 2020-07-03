Kamyon parka daldı, facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

DHA 03.07.2020 - 11:15 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 11:21

Kamyon parka daldı, facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta akşam saatlerinde park halindeyken freni boşalan nakliye kamyonu, yokuş aşağı kaymaya başladı.

AĞACA ÇARPARAK DURDU

İçinde sürücüsü olmayan kamyon, çocukların oyun oynadığı parka girdikten sonra ağaca çarpıp durdu.

Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu keserek güvenlik önlemi aldı.

Ağaca çarparak duran kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...