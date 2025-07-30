Kamyon refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kum yüklü kamyon refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildi.

Kamyon refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildi

Kamil Kara Bulvarı'nda Kadir K.'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği kum yüklü kamyon, refüje çıkıp ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Kadir K.'yı, itfaiyeciler kurtardı. Yaralanan Kadir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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