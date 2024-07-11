Kamyon şoförlerini döven muhtar tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini dövdüğü iddia edilen Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar tutuklandı.

Kamyon şoförlerini döven muhtar tutuklandı

'nın Orhangazi ilçesinde Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar (43) ve 3 arkadaşı ile 3 kamyon şoförü arasında 9 Temmuz’da yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirini döverken, kamyonlarda da hasar meydana geldi. Hafif yaralanan muhtar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından savcılıkta ifadesi alınan Çakar ile 3 arkadaşı ve 3 şoför serbest bırakıldı.

Kamyon sürücülerinin hasarlarının yüksek olduğu gerekçesi ile itirazda bulunmasından sonra dün yeniden gözaltına alınan Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "darp" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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