Kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti
Hakkari'de bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonun kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, devrilen araç içinde sıkışan şoförü çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından şoförün cansız bedeni çıkarılarak, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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