Kamyon uçurumdan yuvarlandı: Bir ölü

Giresun'un Dereli ilçesinde bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyü mevkisinde meydana geldi.

Hasan Bayram'ın kullandığı fındık patozu monte edilen plakası öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyon şoförü Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

