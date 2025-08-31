Kamyon ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
Bursa'da kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29) ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
