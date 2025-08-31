Kamyon ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Bursa'da kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kamyon ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

'nın İnegöl ilçesinde Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29) ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...