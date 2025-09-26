Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kars'ta kereste yüklü kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

- karayolu Ani Ören Yeri kavşağında N.B. yönetimindeki  kereste yüklü kamyon ile Ömer Uğurlu (54) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uğurlu'nun cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı. Kamyon şoförü N.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

