Kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Harçbel mevkii D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Cavit T. idaresindeki kamyonet, aynı yönde H.Y.’nin kullandığı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Cavit T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün bilincinin açık, durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.