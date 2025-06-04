Kamyona çarpan aracın sürücüsü öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.



D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden 38 yaşındaki Bahadır Yavuz idaresindeki araç, polis kontrol noktasında tek şeride inen yolda bir kamyona arkadan çarptı.



İtfaiye ekiplerinin kağıt gibi ezilen araçtan çıkarılan sürücü Yavuz'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Bilecik istikametinde bir süre ulaşıma kapanan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik kontrollü sağlandı.



Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.