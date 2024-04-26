Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, gece yarısı Malkara-Keşan kara yolu üzerindeki Yaylagöne Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Erdal Diner’in kullandığı hafif ticari araç, yolun sağında emniyet şeridinde park halinde duran S.Ö. (58) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Kaza üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan yaralı çıkarılan Erdal Diner, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Kamyon şoförü S.Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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