Kamyona çarpan otobüs alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da bir yolcu otobüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Kazada iki kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kamyona çarpan otobüs alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çorum- kara yolunda Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.

Kamyona çarpan otobüs alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...