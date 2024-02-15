Kamyona çarpan otobüs alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin