Bursa'nın Karacabey ilçesinde Serdar Aksöz idaresindeki motosiklet, Karacabey-Bandırma kara yolunda, Kıranlar Mahallesi'nden çıkarak kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan Ç.'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosikletin sürücüsü alevlerin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü, kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Aksöz'ün cenazesi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alındı.
Kamyona çarparak alev alan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra alev alan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Serdar Aksöz idaresindeki motosiklet, Karacabey-Bandırma kara yolunda, Kıranlar Mahallesi'nden çıkarak kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan Ç.'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı.