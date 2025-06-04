Kamyona ok gibi saplandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir otomobil kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü öldü.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova Bölge Trafik İstasyonu yakınlarında meydana geldi.
Sakarya’dan Bilecik yönüne giden Bahadır Yavuz'un kullandığı plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı.
Kazada, kamyonetin altına giren otomobilin sürücüsü Yavuz, sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bahadır Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler tarafından çıkarılan Yavuz’un cenazesi, morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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