Kamyona yol verdi, duran otomobile çarptı: İstanbul'da ilginç kaza

İstanbul Avcılar'da caddede otomobil ile ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen kamyonun geçmesi için manevra yaptı.

Bu sırada park halindeki otomobile çarpan sürücü, durmadan uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Otomobilinde hasar oluşan kişi, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüleri polise vererek, şikayetçi oldu.

Polis kazaya karışıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.