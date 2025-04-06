Kamyondaki çakar lambaya 138 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarma timleri, Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde bir kamyonu durdurdu.



Yetkisiz çakar lamba ve ses yayın cihazı kullandığı belirlenen kamyon şoförüne "Işıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.



Ayrıca, kamyon trafikten 30 gün menedilip şoförün ehliyetine de 30 gün el konuldu.