Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı

Haberler - DHA 12.08.2022 - 13:25
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İstanbul Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü.
Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi.
İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.
Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.
5 KİŞİDEN İKİSİNİN DURUMU AĞIR
Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.