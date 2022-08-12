Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı

Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar görürken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 12.08.2022 - 13:25

Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı

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Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü.

Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi.

İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.

Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.

5 KİŞİDEN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

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