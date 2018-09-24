İstanbul istikametine seyreden Serkan B. idaresindeki kavun yüklü kamyona, Bolu Dağı Tüneli kesiminde İsmail D. yönetimindeki TIR arkadan çarptı. Sol şeride savrulan TIR’a, Abdulkadir K. idaresindeki otomobil çarptı.



Kazada, otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile tır sürücüsü yaralandı.



TIR sürücüsü olay yerine gelen sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu arada kazaya karışan kamyonda bulunan 15 ton kavunun bir kısmı otoyola döküldü.



Kavunlar, kara yolu işçileri tarafından toplanarak iş makinesi yardımıyla kara yollarına ait kamyona taşındı.



Kavunların toplandığı sırada otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlandı. Bölgede bir süre aksayan trafik akışı kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ve kavunların toplanmasının ardından normale döndü.



TIR sürücüsü İsmail D, yaptığı açıklamada, en sol şeritte giderken önünde ilerleyen kamyonu son anda fark ettiğini belirterek, "Kamyon gayet yavaş gidiyordu. Kamyona çarpmamak için orta şeride geçmeye çalıştım ancak geç kaldım. Bu arada arkadan gelen bir otomobil de bana çarptı." diye konuştu.



Şoför Serkan B. ise kamyonda 15 ton kavun ve bir miktar karpuz olduğunu dile getirerek, "En sol şeritten çok yavaş şekilde seyrediyordum. Arkadan gelen TIR bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyondaki kavunlar yola savruldu. Çok zararım var" ifadelerini kullandı.

