Kamyondan fırlayan teker can aldı

Balıkesir'de haraket halindeki kamyondan fırlayan tekerin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA 18.07.2020 - 12:34

Kamyondan fırlayan teker can aldı

Balıkesir'de seyir halindeki kamyonun tekerleği çıkarak karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edremit'ten Burhaniye ilçesine giden kamyonun sol arka tekerleği bilinmeyen nedenle yerinden çıktı.

Fırlayan tekerlek karşı yöne geçerek iki otomobile çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 66 yaşındaki Mevlüt Çobanoğlu hayatını kaybetti.

5 kişi hafif yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir yolu bir süre ulaşıma kapandı.

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