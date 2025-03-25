Kamyonet alt geçide düştü: Bir ölü
Çanakkale'de yol ayrımındaki kaldırıma çarpan kamyonet, alt geçide düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarptı.
Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafında bulunan alt geçide düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Efkan Orhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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