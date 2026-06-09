Kamyonet aracı biçti. Sürücü öldü, 5 kişi yaralı

09.06.2026 01:52

Kamyonet aracı biçti. Sürücü öldü, 5 kişi yaralı
Anadolu Ajansı
AA
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Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki kamyonet ile Kerim Gündağ'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonetteki 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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