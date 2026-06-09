Kamyonet aracı biçti. Sürücü öldü, 5 kişi yaralı
09.06.2026 01:52
Anadolu Ajansı
Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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