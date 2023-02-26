Kamyonet bariyere saplandı: 2 ölü

Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyere saplanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kamyonet bariyere saplandı: 2 ölü

İstanbul'dan 'e gelen Akdoğan ailesinin içinde bulunduğu kamyonet, saat 07.30 sıralarında sürücüsü Veysi Akdoğan’ın (37) kontrolünden çıkarak bariyere saplandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemile Akdoğan (32), Fatma Ceylan (60), Muhammet Akdoğan (14) ve Miraç Akdoğan (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonet bariyere saplandı: 2 ölü - 1

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Sürücü Veysi Akdoğan ile Muhammet Akdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet bariyere saplandı: 2 ölü - 2

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Araç, vinç kullanılarak bariyerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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