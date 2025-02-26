Kamyonet buzlanan yolda şarampole yuvarlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Kamyonet buzlanan yolda şarampole yuvarlandı

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Kamyonet buzlanan yolda şarampole yuvarlandı - 1

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AYC 902 plakalı açık kasa kamyonet, Adilcevaz’dan Erciş istikametine seyir ederken buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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