Kamyonet devrildi, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.



Hasan Esmer yönetimindeki 12 AC 901 plakalı kamyonet, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Tüneli mevkisinde, orta şeritteki bariyere çarparak ters döndü.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

