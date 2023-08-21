Kamyonet duvara çarparak devrildi: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hafif yaralanan şoför Şimşek'i olay yerinde tedavi ederken, Mahsun Sarı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

TRAFİĞE KAPANDI

Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Kamyoneti yoldan kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.



Görgü tanığı Recai Küçük, "Kamyonet geri giderek duvara çarptı. Yokuşu çıkamadı. Onunda arkasında bir araç vardı. Onu fark edip kendini duvara verdi. Yaralıları biz çıkardık. İki kişilerdi şoför ve yanındaki arkadaşı." dedi.