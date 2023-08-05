Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ayaslı Sokak üzerinden Saraçoğlu Caddesine kontrolsüz çıkan Suat Kaçan idaresindeki hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araç sürücüsü Suat Kaçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.