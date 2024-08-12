Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aynı istikamete giden kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, D400 Karayolu üzerinde sabah 07.15 sıralarında meydana geldi.

Ahmet Çeltek'in kullandığı kamyonet ile Halil Mısırlı'nın hakimiyetindeki otomobil çarpıştı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - 1

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Araçların hurdana döndüğü kazada, kamyonette bulunan kekik yağları ise etrafa saçıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı

SON DAKİKA HABERİ: Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Şakirpaşa Havalimanı 4 saatte taşındı

Adana Şakirpaşa Havalimanı 4 saatte taşındı

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...