Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, D400 Karayolu üzerinde sabah 07.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çeltek'in kullandığı kamyonet ile Halil Mısırlı'nın hakimiyetindeki otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Araçların hurdana döndüğü kazada, kamyonette bulunan kekik yağları ise etrafa saçıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.