Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Osmaniye'de Mustafa T.'nin kullandığı 33 AHE 168 plakalı kamyonet, Kadirli-Adana kara yolunun Kiremitli köyü yakınında Mehmet Z. idaresindeki 80 KY 399 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.