Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Bir yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.
Ali Can Yüksel idaresindeki kamyonet, Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi üzerinde seyir halindeyken, 10007 Sokak'tan caddeye çıkan Tuba Kurt'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Tuba Kurt yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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