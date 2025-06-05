Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Y.G.'nin kullandığı kamyonet ile R.K. idaresindeki otomobil, Kastamonu-Tosya kara yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.



Kamyonetin kasasının yol kenarına savrulduğu kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan E.G. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

