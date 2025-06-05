Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.G.'nin kullandığı kamyonet ile R.K. idaresindeki otomobil, Kastamonu-Tosya kara yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kamyonetin kasasının yol kenarına savrulduğu kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan E.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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