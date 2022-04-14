Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da işçi servisi ile minibüs çarpıştı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Aktutan Caddesi'nde meydana geldi.

Ehliyetsiz S.B.'nin (17) yönetimindeki kamyonet, işçi taşıyan Hasan Koçak (49) yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrildi.



Kazada, sürücüler S.B. ve Hasan Koçak ile işçiler Ethem Ünlü (57), Emre Güven (33), Murat Öz (20), Mehmet Öz (15) ve Özkan Güç (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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