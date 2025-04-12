Kamyonet kar küreme aracına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kars'tan Ardahan'a mobilya taşıyan Muhammed Adam (25) yönetimindeki kamyonet, saat 10.30 sıralarında Ardahan-Kars Karayolu'nun Hasköy bölgesinde kar yağışı nedeniyle bölgede tuzlama yapan kar küreme aracına arkadan çarptı.

Kazada sürücü Muhammed Adam hayatını kaybetti.

Kamyonette sıkışan yaralılar Cesur İnce ve Abubekir Omak ise AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.