Kamyonet minibüse çarptı: 2 yaralı

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki kamyonet ile yolcu minibüsüne çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savruldu. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

Kamyonet minibüse çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 09.15 sıralarında Esenkent Mahallesi’nde meydana geldi.

seyir halindeki kamyonet yokuştan indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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