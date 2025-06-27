Kamyonet minibüse çarptı: 2 yaralı
İstanbul Maltepe'de seyir halindeki kamyonet ile yolcu minibüsüne çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savruldu. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.
Kaza saat 09.15 sıralarında Esenkent Mahallesi’nde meydana geldi.
seyir halindeki kamyonet yokuştan indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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