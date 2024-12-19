Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyonetin motosiklete çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, ’un Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu Salıpazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem A. (47) idaresindeki kamyonet, Nuh A.'nın (24) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Nuh A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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