Kamyonet motosiklete çarptı, Hilal öldü
Safranbolu'da kamyonetle çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Hilal Kahreman hayatını kaybetti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde E.B. idaresindeki kamyonet, 22 yaşındaki Hilal Kahreman yönetimindeki motosiklete çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü genç kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kahreman’ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Safranbolu