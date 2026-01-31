Kamyonet motosikletle çarpıştı, kuzenler öldü
31.01.2026 05:21
IHA
AA, İHA
Giresun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan kuzenler İmdat ve Engin Tuzcu hayatını kaybetti.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinin Ağalar Köprüsü bölgesinde akşam saatlerinde H.K. (71) yönetimindeki kamyonet ile karşı yönde seyir halinde olan İmdat Tuzcu (48) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ile beraberindeki kuzeni Engin Tuzcu (57) olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü H.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.