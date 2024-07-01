Kamyonet önce otomobile ardından TIR'a çarptı: 2 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonetin önce otomobile ardından TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet önce otomobile ardından TIR'a çarptı: 2 ölü

Saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu beldesinde, Ayvacık istikametinden Balıkesir'in Edremit istikametine seyir halinde olan Can Ayıboğan idaresindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan Nevzat M. yönetimindeki otomobilin sol arka tarafına çarptıktan sonra yolun sağında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Can Ayıboğan ve yolcu olarak bulunan Satılmış Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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