Kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Van- Hakkari karayolunun 5'inci kilometresindeki Kurubaş mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden 35 YY 200 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, karşı yönden gelen 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURTARILAMADI



Yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



6 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

