Kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Banaz ilçesinde F.B. (46) yönetimindeki kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu belediye kavşağı yakınlarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanındaki O.A. (55) yaralandı.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan O.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
O.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü F.B. ise ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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