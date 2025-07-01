Kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Banaz ilçesinde F.B. (46) yönetimindeki kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu belediye kavşağı yakınlarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki O.A. (55) yaralandı.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan O.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

O.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü F.B. ise ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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