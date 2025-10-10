Kamyonet şarampole uçtu: Araçta sıkışan kişiler ağır yaralandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken kontrolden çıkıp savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Kaza sonrası kamyonet içerisinde bulunan Ahmed Muhammed ve Mehmet Alkanat isimli 2 kişi aracın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıları durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.