Kamyonet tarlaya uçtu, iki kişi yaralandı

Hatay’da yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Kamyonet tarlaya uçtu, iki kişi yaralandı

'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu.

Kazada hurdaya dönen araçtaki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.

Öte yandan ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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