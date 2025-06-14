Kamyonet tarlaya uçtu, iki kişi yaralandı
Hatay’da yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan kamyonetteki iki kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu.
Kazada hurdaya dönen araçtaki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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