Kamyonet TIR'a çarptı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Mehmet Yakaryılmaz yaşamını yitirdi, oğlu Batuhan Yakaryılmaz ağır yaralandı.

Kamyonet TIR'a çarptı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

'ın Besni ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Mehmet Yakaryılmaz'ın (47) kullandığı 34 BCK 989 plakalı kamyonet, Mehmet Yıldırım idaresindeki 46 ZE 841 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Mehmet Yakaryılmaz ile yanındaki oğlu Batuhan Yakaryılmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Mehmet Yakaryılmaz hayatını kaybetti; Batuhan Yakaryılmaz'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Hastaneye gelen Yakaryılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Okul servislerine fahiş zam: Taksi daha ucuza geliyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum'da 4 araçlık zincirleme trafik kazası

Erzurum'da 4 araçlık zincirleme trafik kazası

Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

Eve düşen yıldırım yangın çıkardı

Eve düşen yıldırım yangın çıkardı

Komşular arasında taşlı sopalı park yeri kavgası: 4 yaralı

Komşular arasında taşlı sopalı park yeri kavgası: 4 yaralı

Samsun'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Samsun'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Böylesine ilk defa rastlanıldı: Kaçak göçmenlerin akılalmaz düzeneği

Böylesine ilk defa rastlanıldı: Kaçak göçmenlerin akılalmaz düzeneği

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...