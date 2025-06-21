Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Adıyaman'da Ulubaba Dağı eteklerinde gece saatlerinde Mehmet Özçalkap (59) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza, sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından fark edildi. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçta bulunan Mahmut Ayaz’ın (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.