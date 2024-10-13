Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirkent köyü Zemecor mezrası yolunda, Özkan Kasap'ın kullandığı kamyonet, virajı alamayarak uçuruma devrildi.

İhbar üzere olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, Umut Yaşar Polat (40) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kasap ile araçta bulunan Emrecan Keskin (18) ve Tamer Satır (54) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tamer Satır, kurtarılamadı.

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