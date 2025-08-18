Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da bir kamyonet, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle 7 kişi yaralandı.

H.H.E.'nin (52) kullandığı kamyonet, -Ankara Çevre Yolu'ndaki köprü altında B.A'nın yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

