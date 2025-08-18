Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 7 yaralı

H.H.E.'nin (52) kullandığı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'ndaki köprü altında B.A'nın yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.



Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

