Kamyonet yön tabelasına çarptı, sürücü yaralandı
İzmit'te gece yarısı yön tabelasına çarpan kamyonetin şoförü ağır yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza gece saatlerinde D-100 kara yolu Yenidoğan Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi.
Metin Ç. yönetimindeki kamyonet yön tabelasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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