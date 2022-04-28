Kamyonete çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kamyonete çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkisi yol ayrımında meydana geldi.

Hüseyin Özen yönetimindeki motosiklet, caddeye çıkan H.B. (55) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü Özen yaralandı.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, motosikleti kasksız kullanıyordu

Çağırılan ambulansla Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Özen, kurtarılamadı.



Kamyonet şoförü H.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.



Hüseyin Özen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Serik ilçesi Tekke Mahallesi Küpürdüm Mezarlığı'na götürüldü.