Kamyonete ok gibi saplandı: Takside feci ölüm!
Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kamyonete arkadan bindiren ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Feci kaza Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda yaşandı. Saat 23.00 sıralarında Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere kontrolündeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girerek takside bulunanları ağır yaraladı.
Ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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